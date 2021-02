Tengo la suerte de conocer a muchos santos… y de todos los palos: católicos, musulmanes, ateos…

Buenas, soy Emilio Calatayud. A lo largo de mi vida personal y profesional no solo he tratado con delincuentes, también he conocido a muchos santos. Algunos de ellos incluso fueron delincuentes antes que santos. Se lo he dicho a Cristina López Schlichting en la Cope: “Tengo una listilla con la gente que son santos y que están vivos y que prestan su vida sin esperar nada a cambio”. Y son santos de todos los palos: católicos, musulmanes, ateos… Son santos que no saben que lo son. De hecho, se asustan o se escandalizan si se lo dices.

Mirad a vuestro alrededor y seguro que tenéis a alguno cerca. Es una suerte. Y más en estos tiempos que corren.