Hoy en día, cuando un hijo dice que va a desconectar es que se va conectar (y muchos adultos, también)

Buenas, soy Emilio Calatayud. ‘El Internet’ y las nuevas tecnologías han cambiado tanto el mundo que hasta las palabras han cambiado de significado. Hoy en día, cuando un hijo dice que va a desconectar es que se va a conectar. Desconectar se entendía hasta hace poco como darse un paseo por el monte o junto al mar, leer un libro, etc. Pero ahora desconectar, y la pandemia ha contribuido mucho a ello, es conectarse a través del móvil o del ordenador para asistir a las proezas de un youtuber, jugar al Fortnite, ligar… Y esto no solo le pasa a los menores, también hay muchos adultos que desconectan conectándose. Yo creo que no es aconsejable, pero en fin…

