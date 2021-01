Los Reyes me han traído el artículo 155 del Código Civil, pero como ya lo tengo os lo regalo chavales

Buenas, soy Emilio Calatayud. Los Reyes Magos me han traído el artículo 155 del Código Civil, pero como ya lo tengo, y encima me lo sé, os lo regalo chavales. Dice así: “Los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad, y respetarles siempre. Los hijos deben contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella”.

También me han traído dos cosas más, pero estas me las quedo. La primera es un termómetro para medir la temperatura de la casa. Es que me compré una estufa nueva y así puede regular el calor. El segundo regalo ha sido una americana de ante que dicen que me sienta muy bien. Me la pondré cuando no llueva.

Gracias, majestades. Prometo portarme bien en 2021. A ver si el 2021 se porta bien con nosotros.