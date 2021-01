Alguien ha hecho correr el rumor de que me jubilo porque ya tengo 65 años, ‘tranquis choricillos’, no es verdad

Buenas, soy Emilio Calatayud. Me llega el rumor de que alguien ha hecho correr el rumor, valga la redundancia, de que me jubilo porque ya tengo 65 años. Incluso parece que alguien ha brindado ante la posibilidad de que eso sea cierto, ja, ja, ja. Pues nada, que tengo la obligación de calmar a mis niños: ‘choricillos’ presentes y futuros, ‘tranquis’, que no me jubilo. Supongo que será para vosotros un alivio saberlo y que ahora brindaréis, con agua o un refresco, por supuesto, porque me quedo, ja, ja, ja.

