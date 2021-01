Hemos tenido un terremoto fuerte en Granada: el 2021 ya apunta maneras. ¡Qué bonito era cuando no pasaba ‘na’!

Buenas (por decir algo), soy Emilio Calatayud. Hemos tenido un terremoto fuerte en Granada. Es relativamente normal que por aquí haya temblores, pero el de hoy ha sido de los más intensos de los últimos años. Cuando hay uno de estos, te sientes totalmente vulnerable. Se mueve todo y no sabes qué hacer. Los católicos como yo rezamos y los no creyentes invocan a las energías positivas. A otros les de por gritar y a otros por reírse. Cada uno espanta el susto como puede. Y eso que ya creíamos estar curados de espantos con la pandemia. Pero no. El 2021 acaba de empezar y ya apunta maneras: el coronavirus está más fuerte que nunca, las nevadas del siglo, el casi golpe de estado en Estados Unidos, la explosión en Madrid, el terremoto de Granada…. !Qué bonito era cuando no pasaba ‘na’!

