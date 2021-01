El retorno: vamos a vacunarnos cuando nos toque y no nos vayamos a Andorra como algunos youtubers, por favor

Hola, soy Carlos Morán, el compañero de blog de don Emilio. Que nada, que su señoría y yo volvemos a las andadas. No podemos estar callados ni debajo del agua. Eso sí, nos hemos aireado, que siempre viene bien. Para reiniciar el camino lo único que se nos ha ocurrido es pedir un par de favores: “Vamos a vacunarnos cuando nos toque y no nos colemos, que parecemos niños chicos”, solicita don Emilio, y yo añado: y no nos vayamos a Andorra para pagar menos impuestos como han hecho algunos youtubers. Es que está feo. Las dos cosas.

