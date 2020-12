Salvar la Navidad no es salvar las borracheras, es recordar el nacimiento de Jesús, al menos para los católicos

Buenas, soy Emilio Calatayud, es decir, el aguafiestas. Dicen que hay que salvar la Navidad, pero algunos de los que dicen (me temo que son mayoría) están pensando en realidad en salvar las borracheras, el desmadre y el despadre. Y eso no es la Navidad, al menos para los católicos, como es mi caso. Salvar la Navidad es recordar el nacimiento de Jesús. Lo demás es otra cosa. Estaría bien que se hablase claro para no confundir al personal.

La Navidad es una celebración religiosa y está salvada desde el momento en que los católicos conmemoramos el nacimiento de Jesús. Feliz Navidad.