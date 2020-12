Quien ve contradicciones en todos los demás, no la ve en ser laico y descansar el Día de la Inmaculada

Buenas, soy Emilio Calatayud. Soy católico, apostólico y romano, aunque poco practicante. Y no me escondo. Y acepto que haya quien señale las contradicciones de los católicos, apostólicos y romanos. Por eso mismo, yo también señalo las contradicciones de los que no son católicos, apostólicos y romanos. Y es que hay quien ven contradicciones en todos los demás, pero no la ve en ser ateo o laico y descansar en el Día de la Inmaculada, que es una fiesta religiosa.

En cualquier caso, feliz Día de Inmaculada a todos: a los contradictorios y a los que creen que no lo son.