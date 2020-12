Buenas, soy Emilio Calatayud. Queridos amigos del blog, os felicito la Navidad con una frase que me dijo un africanito de diez años que vino en patera hasta Granada: “Lo que más me gusta de España es que puedo ir al colegio”.

Cada vez que me desmoralizo por lo que está pasando en nuestro país, me acuerdo de estas palabras y me vengo arriba. ¡Viva España!