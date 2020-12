Buenas, soy Emilio Calatayud. Ya ha empezado la vacunación contra el ‘bicho’ en España. Es un día de esperanza, que nos hace mucha falta. Lo que toca ahora es seguir tomando precauciones para no contagiar porque todavía no hemos llegado al final. Estamos al principio del final. Como decíamos de niños, y supongo que lo que seguirán diciendo cuando juegan al escondite, yo me vacunaré por mi y por todos mis compañeros, ¿qué harás tú?

