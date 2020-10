La malafollá es esto: En ‘Graná’ se aplazó un campeonato de esquí porque nevó en la playa y no en la Sierra

Buenas, soy Emilio Calatayud. Más de una vez ha habido forasteros que me han preguntado en qué consiste exactamente la malafollá granaína. No sé explicarlo con palabras, pero sí con ejemplos. En ‘Graná’ hubo que aplazar un campeonato de esquí porque ese año no cayó ni una gota de nieve en Sierra Nevada, o sea, que fue Sierra no Nevada. En cambio, sí cayeron unos copos unos kilómetros más abajo, en la Costa Tropical de ‘Graná’. Eso es la malafollá, no sé si me he explicado bien…

Y malafollá es también entrar en un bar (aunque ahora no se puede), preguntar que si tienen café y que te respondan: “¿No ve la máquina?”. Ja, ja ja.