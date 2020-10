Buenas, soy Emilio Calatayud. “Me saca hasta lágrimas. Tiene el espíritu de mi abuelo”, me escribe una amiga del blog. Es un mensaje precioso. Además, me encanta cuando me llaman niño o abuelo, esto último seguramente sea porque ya soy abuelo.

Niño o abuelo, ¡qué bonito! Buen fin de semana y a cuidarse.