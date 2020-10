Chavales, no os equivoquéis, salir en la tele para ligar en una isla no es mejor que ser maestro o limpiador

Buenas, soy Emilio Calatayud. Antes de nada, que quede claro que cada uno puede ver lo que quiera. Ahí no me meto, pero sí puedo opinar. No es de ahora que hay programas de televisión que fomentan los antivalores: la mala educación, el insulto, la deslealtad, el engaño, etc. Habrá quien diga que eso también lo hacen algunos políticos en el Congreso y es verdad, yo también lo digo. Pero ahora hablamos de la tele. El caso es que hay adolescentes que igual creen que ese tipo de programas son una gran salida profesional porque dan ‘prestigio’, ‘fama’ y dinero. Chavales, no os equivoquéis, salir en la tele para ligar en una isla no es mejor que ser maestro, mecánico o limpiador. Sin los primeros podemos vivir, sin los segundos no. Que se lo digan al ‘bicho’

