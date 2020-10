Los enfermos de cáncer y otras víctimas colaterales del virus también son víctimas, no números

Buenas, soy Emilio Calatayud. Demoledora la noticia de una enferma de cáncer que murió sin tener una cita médica presencial debido a la pandemia. Se llamaba Sonia y era de Burgos. Descanse en paz. Son la denominadas víctimas colaterales del virus y hay muchas más de las que nos pensamos. He conocido a los familiares de algunas de ellas. Siempre tendrán la duda de qué hubiera pasado si su mujer, su marido, su hermana… hubiesen tenido una cita presencial y no solo conversaciones telefónicas. Los enfermos de cáncer o del corazón, los enfermos crónicos en general, son las víctimas colaterales del bicho pero no por eso dejan de ser víctimas. No son números.

