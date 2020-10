Buenas, soy Emilio Calatayud. Recientemente, he condenado a un chaval a ocho meses de encierro y a que me presente a su novia, que le está ayudando a corregirse. ¡Qué le vamos a hacer, me gusta conocer a las buenas personas!

El chico es uno de esos africanos admirables que se lo juegan todo para poder estudiar y trabajar. Son mil veces más valientes y valiosos que nuestros ‘ninis’. El chico va bien y su novia es ‘granaína’. No todo son malas noticias en este mundo pandémico.