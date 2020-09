Buenas, soy Emilio Calatayud. Cada vez doy más importancia a las pequeñas cosas y menos, a las que parecen grandes y solemnes. Una amiga del blog y el ‘feisbú’ me ha mandado un mensaje para decirme “¡Cuídate, niño!”, y me ha alegrado el día, la semana y el mes… Es muy ‘bonico’ que me llamen niño a mis 64 años. Por unos momentos, me he visto siendo de nuevo un niño. Y me ha gustado. A pesar de los suspensos, los castigos…

Cuidaos, niños y niñas.