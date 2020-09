Si se presenta una ley de eutanasia, los diputados deben tener libertad de voto

Buenas, soy Emilio Calatayud. No creo que sea el momento oportuno para debatir una ley de eutanasia. Es un tema sensible y muy delicado y hay que tener la mente despejada. Y los españoles estamos con la cabeza en la pandemia y los partidos políticos no pasan por su mejor momento, por no decir, que pasan por el peor.

Dicho lo cual, si al final se presenta una ley de eutanasia, los diputados deben tener libertad de voto, deben votar de acuerdo con su conciencia y no lo que diga el jefe del partido. Es lo menos que se puede pedir ante un asunto de tanta entidad moral y ética.

Por mi parte, yo hubiera empezado por aportar más medios para los equipos de cuidados paliativos, que hacen una gran labor, pero da la impresión de que son los grandes olvidados.