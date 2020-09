Buenas, soy Emilio Calatayud. Para querer como es debido a un hijo no hay que ser su colega o amiguete. Para eso están sus colegas o amiguetes. Nosotros somos los padres, y, como las autonomías, tenemos unas competencias exclusivas que tenemos que ejercer. Unos padres que se limitan a reírle las gracias al niño o a defenderlo cuando no se pone la mascarilla son colegas o amiguetes y no padres como Dios manda.

Relacionado