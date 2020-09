Buenas, soy Emilio Calatayud. Como antes ya ocurrió en otras autonomías, Andalucía desaconseja las reuniones de más de seis personas a no ser de que vivan en la misma casa, con lo cual yo ya no debo reunirme con mis hijos y mi nieta. Lo que no ha desaconsejado Andalucía es que pueda haber 30 o 35 niños por clase porque ahí, y como dice en vídeo viral un camionero, el virus ahí no ataca, es muy listo y en la escuela no ataca.

La nueva normalidad que le dicen.