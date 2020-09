Buenas, soy Emilio Calatayud. Una de las fotos tradicionales de la vuelta al curso era la de la princesa Leonor y su hermana posando sonrientes antes de entrar en clase. Era un clásico. Digo ‘era’ porque este año no se ha producido. Por primera vez (que yo recuerde) no hemos visto esa imagen. Hemos visto a la princesa entrar rápido al cole con su mascarilla y el momento en el que le tomaban la temperatura. Pero no ha habido posado ni sonrisas. Será la nueva normalidad. Ahí lo dejo.

