Una madre harta: “Mi hija milita en todas las causas menos en la de hacerse la cama y recoger sus cosas”

Buenas, soy Emilio Calatayud. Una madre harta me cuenta que su hija es ecologista, medio vegana, defensora de los derechos humanos, de los animales, anti desahucios, etc… Pero, porque siempre hay un pero: “Mi niña milita en todas las causas menos en la de hacerse la cama y recoger su habitación”. Pues muy mal. La solidaridad bien entendida empieza por ayudar a la familia. Y después, todo lo demás. Es que si no es ‘postureo’, como dicen los jóvenes… o decían, porque parece que ese término ya ha pasado de moda. Siempre me ocurre lo mismo, cuando me aprendo una palabra nueva ya se ha quedado vieja.

