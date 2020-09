Buenas, soy Emilio Calatayud. No soy sospechoso de corporativismo y he sido muy crítico con el Consejo General del Poder Judicial, pero en esta ocasión estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos Lesmes, el presidente de la institución, sobre el Rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona, un acto en el que, contrariamente a la costumbre, no ha estado presente el monarca. Y también estoy de acuerdo con los jueces que han reivindicado la presencia del Rey.

Dice la Constitución en su artículo 117 que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey, ambas cosas son un honor para un juez.