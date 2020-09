Hay personas que se enfadan por lo que digo: que se desahoguen conmigo y luego den cariño a su familia, no hay mal que por bien no venga

Buenas, soy Emilio Calatayud. Me consta que hay personas que se irritan o enfadan por lo que digo y es normal, y hasta justo, que así sea. No lo hago adrede, que conste. Incluso hace ya tiempo que le vi el lado positivo a las críticas: puedo servir de saco de boxeo. La gente a la que no le gusta lo que digo se enfada conmigo, puede que hasta me insulten, y es probable que eso les relaje. Lo que espero es que, cuando lleguen a casa, la calma que proporciona el desahogo les sirva para dar cariño a su familia. No hay mal que por bien no venga.

