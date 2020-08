¿Por qué no una ‘mili’ corta para formar a nuestros jóvenes, ellos y ellas, en la lucha contra una pandemia?

Buenas, soy Emilio Calatayud. Hace algún tiempo se me ocurrió proponer la recuperación de una especie de ‘mili’, el desaparecido servicio militar obligatorio, para que los jóvenes, todos y todas (a la ‘mili’ antigua solo íbamos los varones), estuvieran durante dos o tres meses (la ‘mili’ antigua duraba más de un año) al servicio del Estado y aprendiesen disciplina, solidaridad y se familiarizaran con la autoridad. Hubo a quien le gusto la idea y a otros que no. Lo normal. El caso es que Suecia o Francia, que no son precisamente países retrógrados o fachas, ya lo han hecho o están en vías de hacerlo.

Total, que recupero la idea, pero para aplicarla a la complicada situación actual. ¿Por qué no una ‘mili’ para formar a nuestros jóvenes, ellos y ellas, en la lucha contra las pandemias, porque habrá más? Podrían ser muy útiles en tareas de ayuda y prevención. Bastaría con un mes de formación, pero estarían organizados cada cual sabría lo que tendría que hacer en caso de emergencia.