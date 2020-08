La vuelta al cole y el virus (y tres): las clases deben ser presenciales, pero habrá sitios donde no se pueda

Buenas, soy Emilio Calatayud. Todos estaremos de acuerdo en que la escuela es contacto físico, visual y sensorial entre el maestro y el alumno. Lo otro, la tele-escuelas o escuela on line, no es escuela. Es un parche extraordinario para una situación extraordinaria.

Dicho lo cual, habrá sitios en España en que las clases puedan ser presenciales y otros en los que no. Y habrá alumnos y maestros que, por sus circunstancias, no podrán ir a las aulas. Es el único panorama realista que se me ocurre a la vista de lo que está ocurriendo durante este verano de contagios. Pero puedo estar equivocado. Porque no hay fórmulas mágicas. Ni soluciones absolutas. Solo parches, pero es que no se puede pedir más.