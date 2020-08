La vuelta al cole y el virus (2): tiene que haber un protocolo, pero no debe servir para escurrir el bulto

Buenas, soy Emilio Calatayud. Los protocolos son buenos y son útiles para casi todo. Son una guía para saber cómo manejar una situación complicada (o no, que de todo hay). Pero un protocolo no puede servir para escurrir el bulto. Un ejemplo: un niño sufre acoso en el cole y el centro y las autoridades dicen que se ha aplicado el protocolo: pero el niño tiene un ojo morado. No sé si me explico.

Pues con los protocolos o protocolo (porque parece que cada uno tiene el suyo) para la vuelta al cole con el coronavirus podría pasar lo mismo: hemos aplicado el protocolo, pero el niño tiene fiebre.

Conviene dejar muy claro que no hay certezas, que los protocolos son eso, protocolos. Esto no es alarmar, es hablar de una realidad que puede producirse y de hecho ya ha pasado y seguirá pasando. En Alemania, por ejemplo, acababan de abrir los colegios y ya han tenido que cerrar dos por infecciones de coronavirus.