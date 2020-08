La vuelta al cole y el virus (Uno): ¿Quién se hace responsable si un niño se infecta en clase?

Buenas, soy Emilio Calatayud. No descubro nada si digo que los padres aguardan con cierto (o mucho) temor el inicio de otro curso escolar con coronavirus. Y es normal que así sea. Echan de menos normas claras y estoy de acuerdo con ellos. Y reconozco que igual no puede haber reglas claras porque nos enfrentamos a algo totalmente nuevo. Pues entonces que se diga y no se recurra a las mentiras y los inventos.

Por ejemplo: ¿Quién se hace responsable si un niño se infecta en el colegio?: ¿el Gobierno, ¿la autonomía?, el ¿Ayuntamiento?, ¿el Comité de Expertos si es que alguna vez existió? Lo que hemos visto hasta ahora es que unos le pasan la patata caliente a los otros. Y eso no da mucha seguridad, la verdad.