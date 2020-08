La posibilidad de un toque de queda contra el virus ya no es tabú y a mí me parece bien

Buenas, soy Emilio Calatayud. Desde hace años, el concepto de autoridad tiene mala prensa en España, cuando es un principio puramente democrático. Es más, sin autoridad no hay democracia. Otra cosa es el autoritarismo y la arbitrariedad.

No, emplear la autoridad no es cosa de fachas o retrógrados, que es lo que me han dicho algunas veces a mí cuando he defendido ese concepto. Lo estamos viendo con el virus. El Gobierno Vasco, por ejemplo, no descarta ordenar un toque de queda para frenar la propagación del virus entre los jóvenes. La posibilidad de un toque de queda contra el ‘bicho’ ya no es tabú y a mí me parece bien.