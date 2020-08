Las mejores vacaciones de don Emilio: “Viajar y hablar con la familia en una caravana sin televisión”

Hola, soy Carlos Morán, el compañero de blog de don Emilio. Aunque ahora nos parezca imposible, hubo un tiempo, no muy lejano, en que no existía el coranavirus y nos podíamos mover con más tranquilidad. Esto viene a cuento de que, recientemente, pedí a don Emilio que recordarse su mejor veraneo y me habló del que compartió con su mujer, ya fallecida, y sus dos hijos en una caravana.

“Fue una experiencia preciosa. Había que convivir en un espacio reducido y eso nos ayudó a conocernos más y mejor. No había tele en la caravana y no la echamos en falta. Nos dedicábamos a viajar y a hablar. Un plan magnífico para una familia. Lo recomiendo. Sobre todo, en esta época en que solo estamos atentos a los teléfonos móviles. Y así nos va”.

La entrevista completa está en

https://www.ideal.es/vivir/emilio-calatayud-viajar-20200811173842-ntrc.html