Buenas, soy Emilio Calatayud. Messi es un grandísimo jugador de fútbol. Pero ya está. Durante la cuarentena aprendimos que podíamos vivir sin fútbol y, por tanto, sin Messi, y a la vez aprendimos que no podíamos vivir sin las personas que limpian, curan, etc. La realidad nos mostró con toda claridad qué es imprescindible y qué no. Espero que no se nos olvide.

Y suerte a Messi, claro.