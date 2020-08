Un maestro de Murcia no puede comer con más de seis personas, pero sí dar clase presencial a 25 niños

Buenas, soy Emilio Calatayud. La cosa es más o menos así: un maestro de Murcia no puede comer con más de seis personas para frenar los contagios del coronavirus, pero ese mismo maestro sí puede dar clase presencial a 25 niños. Será lógico, pero yo no lo entiendo.

Y algo parecido ocurre en Baleares o Cataluña, donde el límite de las reuniones sociales se ha fijado en diez personas.

En Andalucía, creo que son doce. De lo que no se ha habladoen Andalucía es de bajar las ratios, es decir, que haya menos niños en cada aula. Eso sí, se dice que la vuelta a clase debe ser presencial y quien tenga 30 alumnos, pues tendrá 30 alumnos. Y la famosa distancia de seguridad no será necesaria porque los chicos llevarán mascarilla, según leo que ha dicho el consejero andaluz de Salud. Pero en la calle seguirá siendo necesario llevar la mascarilla… Será lógico, pero yo no lo entiendo.