Carta de un médico al presidente Sánchez: “El virus no se anda con chorradas y abren los colegios…”

Buenas, soy Emilio Calatayud. Vamos a ceder este espacio a un médico y amigo, Juan Ignacio (Colegiado 5010298), que ha estado y está en las trincheras del coronavirus (sería conveniente que se la leyeran los que dicen que el virus no existe). Se la dirige al presidente del Gobierno y dice así:

“El Presidente Sánchez tiene un buen montón de datos en los papeles que le han enviado los expertos que conducen la pandemia hacia su final, sea o no desastroso.

Illa y Simón, Simón e Illa, le han pasado los papeles al Presidente, mientras pasan del resto.

En ese montón de papeles están los datos de la pandemia que, en agosto, sea un segundo brote o una cuestión semántica, asola el descanso y el trabajo de los españoles, pero no turba el bien-merecido-reposo-del-líder, que con esfuerzo denodado nos saco de las garras de la COVID para dejarnos en las manos de las

Comunidades Autónomas. ¡Ingratos!

Si hace dos meses solos ellos, Simón e Illa, más los expertos del Comité, nos salvaron ¡qué no harán ahora los 17 simones e illas que trasiegan con los datos!

Y… mientras los que estamos a pie de cama, de obra, barra de bar o al volante del camión, nos hemos enterado de la “semántica” del virus —vaya que no se anda con chorradas y se expande a toda velocidad—, nuestros expertos tienen un buen montón de papeles.

La cuestión es qué demonios van a hacer con tanto papel. Dentro de dos semanas abren los colegios, pero eso da lo mismo…, los papeles…, a montones.

Es cierto que estamos así en buena medida por la irresponsabilidad de una parte de la sociedad que se ha rendido a los encantos del “ocio nocturno” importándole una higa lo que pase con el resto, sus mayores incluidos. Pero, no es menos cierto, que las respuestas de los que mandan (que no gobiernan) han sido … nulas.

A menos, claro, que esté en ese montón de papeles que tanto alegra al Presidente.

Esperemos al próximo BOE a ver si algo sale”.