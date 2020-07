Seguro que a los políticos les duele que su hijo o su pareja les mientan, entonces, ¿por qué mienten a los ciudadanos?

Buenas, soy Emilio Calatayud. A todos nos duele que un hijo, la pareja, cualquier familiar o un amigo nos mientan. Estoy seguro de que también les pasa a la mayoría de los políticos. Entonces, ¿por qué mienten ellos a los ciudadanos? A nosotros también nos duele que nos mientan. Y nos irrita. No digo que lo hagan todos, que siempre me acusan de generalizar. Hay de todo, como en botica. Pero también es cierto que la mentira está más generalizada que nunca (y no solo en España).

Aunque parezca lo más complicado, lo más sencillo es ser humilde y admitir que una persona no sabe de todo. Con esto del coronavirus, por ejemplo, habría estado bien que dijeran: “Es algo nuevo y no sabemos cómo abordarlo. Vamos a hacer lo que podamos”. Y yo creo que eso la gente lo entiende. Pero en lugar de obrar así se recurre a la mentira. Está feo.