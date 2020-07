Mal: me quito la mascarilla porque me asfixio con el calor; Bien: me la pongo para que el ‘bicho’ no me asfixie o asfixie a otros

Buenas, soy Emilio Calatayud. Estamos en otra ola de calor (dicen que es la primera, pero en ‘Graná’ ya llevamos por lo menos tres) y hay personas que dicen: Me quito la mascarilla porque me asfixió con ‘la caló’. Pues mal dicho. Incorrecto. Lo correcto, lo que está bien, es decir: Me pongo la mascarilla porque así no corro el peligro de que el ‘bicho’ me asfixie o asfixie a otros. Porque el coronavirus, en su versión más grave, tahoga.

Hay que cambiar el chip. No es tan difícil. Aunque haga calor, que hace.