Buenas, soy Emilio Calatayud. No sé hacia dónde vamos (me santiguo), pero sí sé de dónde venimos: del confinamiento. Eso lo tenemos claro la gran mayoría (espero). Luego hay una minoría (espero) que creen que esto del Covid, de coger el ‘bicho’, es algo que les ocurre a los otros y no es así. Importante: Los otros somos ‘tos’. Digo yo.

