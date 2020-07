Buenas, soy Emilio Calatayud. Esto de la mascarilla nos está cambiando. También en la forma de comunicarnos. Tenemos que estar adaptándonos constantemente. Y a los españoles, que somos muy de achuchones y de besos, pues nos cuesta más. Seguro que la mayoría de vosotros, a mí por lo menos me ha pasado, habéis pensado eso de ¡cómo me voy a poner la mascarilla para hablar con mi padre, mi madre o un hermano! ¡Van a pensar que soy un desconfiado! Pues no, ponerse la mascarilla delante de un familiar no es desconfianza, es que le quieres. Y él lo sabe.

