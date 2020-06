Le digo a un chico al que juzgaba online: “Ponte la mascarilla, que te multa Pedro Sánchez” y dice que no sabe quién es Pedro Sánchez

Buenas, soy Emilio Calatayud. Enmascarados y con las manos más limpias que un patena, seguimos administrando justicia. El otro día juzgué por viodeconferencia a una niño al que teníamos encerrado en un centro y apareció en pantalla sin la mascarilla. Y le llamé la atención: “Ponte la mascarilla, que te va a multar Pedro Sánchez”. Se echó una risilla y puso cara de extrañeza. “¿No sabes quién es Pedro Sánchez?”, le pregunté. Y me respondió que no.

Y yo me pregunté: “¿Dónde habrá ‘estao’ ‘confitao’ este chaval?”

Por cierto, tampoco sabía quién era Pablo Iglesias. Y no seguí porque era evidente no sabía ‘na’ de los políticos españoles, lo cual tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero eso daría para otro comentario. Me lo apunto.