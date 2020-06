Así no pueden pedir sacrificios a nadie: solo un diputado ha renunciado a las dietas de viaje durante la cuarentena

Buenas, soy Emilio Calatayud. Solo uno de los 350 diputados del Congreso ha renunciado al pago de las dietas de viaje y alojamiento que cobran cada mes. A pesar de que, en teoría, no podían moverse siguieron cobrando por moverse. Solo uno renunció: se llama Odón Elorza, fue alcalde de San Sebastián y es del PSOE. No consta, según los medios de comunicación, que ninguno de los otros 349 lo haya hecho, aunque algunos hicieron el amago, pero parece que no remataron. Elorza cobraba por ese concepto 1.900 euros mensuales, ya que era un congresista de fuera de Madrid.

Siento decirlo, señorías, pero así no pueden pedir sacrificios a nadie. No tienen autoridad moral.

Como dijo el otro, ¡manda huevos!