“Esto acaba de empezar: ahora llegan la crisis social, la económica, otra sanitaria por las listas de espera, la judicial…”

Hola, soy Carlos Morán. Como es natural, don Emilio no es infalible. Se ha equivocado más de una vez y más de dos. Pues bien, esta mañana ha hecho una serie de pronósticos que ojalá estén errados. Ha sido en el programa que presenta Cristina López Schlichting en la Cope. Atención: “Eso acaba de empezar: ahora llegan la crisis social, la económica, la judicial (no hay jueces para tantas demanda, despidos, etc como se avecinan) y otra sanitaria por las listas de espera para operar que ha generado la pandemia…” Vamos, que el juez no se había levantado hoy optimista. Pero ya sabéis que se dice que un pesimista es un optimista bien informado.

Ya digo, ojalá se equivoque. Él es el que más lo desea.

Quien quiera escuchar su intervención radiofónica puede hacerlo aquí:

https://www.cope.es/programas/fin-de-semana/noticias/juez-calatayud-esto-acabado-van-llegar-crisis-economica-social-judicial-20200607_755760