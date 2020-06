Brindad en los bares, que lo necesitan, y no en los botellones, que son contagiosos

Buenas, soy Emilio Calatayud. En ‘Graná’, y en media España, estamos ya en la fase 3 y yo empiezo a ‘desconfitarme’. Ya me he tomado mi primera cerveza en libertad. Y lo he hecho en un bar, que es como Dios manda y, además, les hace falta para superar la crisis. Os pido que hagáis lo mismo: brindad (los menores, con refrescos o agua del grifo, claro está) por la fase tres en los bares y no en los botellones, que causan rebrotes del virus. Lo vemos a diario. Jóvenes, el futuro depende de vosotros más que nunca. Vamos a hacer bien el resto del camino.

