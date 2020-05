Tanto pedir mascarillas y ahora que hay solo nos las ponemos la mitad; por cierto, Granada se ha quedado desfasada

Buenas, soy Emilio Calatayud, también conocido como el aguafiestas y a mucha honra. Pero es que hay cosas que no se entienden, al principio, cuando no había mascarillas, todo el mundo pedía mascarillas y ahora que sí hay, nos las ponemos solo la mitad de los ciudadanos (o menos). Ya se que no son obligatorias para ir por la calle, pero sí recomendables. Los chinos las llevaban siempre y de esto saben un rato.

Total, que entre unas cosas y otras, Granada se ha quedado desfasada. Que nos quedamos en la fase cero, vaya. Como diría el añorado Chiquito de la Calzada: ‘Cuidaden’.