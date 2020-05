El juez receta “aguantoformo” para que los chavales no se “den el lote” y no expandan el virus

Hola, soy Carlos Morán, don Emilio ha vuelto a participar en el programa de Cristina López Schlichting, en la Cope. Y como ya hizo aquí en el blog, ha mostrado su preocupación por la fogosidad de los amores adolescentes, que se dispara en primavera y puede contribuir a expandir el virus. “Es que se dan unos lotes que no son normales”. En este sentido, se ha acordado de lo que le recetaba a él su madre cuando estaba enamoriscado: “Aguantoformo”.

Y, en esta línea, ha añadido que “hay que proteger a los chavales, son vulnerables e inconscientes, tienen que aprender, que no pasa nada. me llama la atención que ahora, que es cuando hay más información disponible, peor se usa la información. Los chavales están todo el día enganchados y aun así no se quieren enterar. Y son niños”.

La entrevista completa está en

https://www.cope.es/programas/fin-de-semana/noticias/emilio-calatayud-los-chavales-estan-con-los-achuchones-primavera-receto-aguantoformo-20200510_712939