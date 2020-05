Seguiré confinado: si no me levanto a las seis ‘pa’ trabajar, menos ‘pa’ andar; y las ocho de la tarde es ‘pa’ ir al bar, pero están cerrados”

Hola, soy Carlos Morán. Como le ocurrirá a otros ciudadanos, don Emilio aún no se ha aclarado del todo con lo de las fases de desconfinamiento. No obstante, tiene algunas certezas. Aquí van. “Si no me levanto a las seis de la mañana ‘pa’ ir a trabajar, que es algo que todavía me gusta, menos me voy a levantar a esa hora ‘pa’ salir a andar. Y las ocho de la tarde es la hora para tomarse algo en un bar, pero como aún van a estar cerrados, pues tampoco saldré. Seguiré confinado. Que paseen los abuelos tranquilos. Ya llegará mi fase, digo yo. Y buen Día del Trabajo”.

