Don Emilio solo tiene este blog y la pagina oficial de Facebook, nada tiene que ver con otros sitios que lleven su nombre, compartid, por favor

Hola, soy Carlos Morán. Una breve aclaración que ya hemos hecho en otras ocasiones, pero no está de más repetirla en estos tiempos de bulos y usurpación de personalidades. La presencia de don Emilio en Internet se limita a este blog y la página oficial de Facebook. Nada más. Sabemos que hay otros sitios que usan indebidamente su nombre y su imagen, pero don Emilio no tiene nada que ver con ellos. No damos nombres para no hacerles publicidad, pero nada es nada. Compartid este mensaje, por favor. Que nadie pueda decir que no está informado, gracias.

Don Emilio solo está aquí, insistimos:

https://www.granadablogs.com/juezcalatayud/

https://www.facebook.com/P%C3%A1gina-oficial-del-Juez-de-Menores-Emilio-Calatayud-112063222154328/