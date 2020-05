“Me tienes que sacar un siete de media porque si no te encierro y si sales a la calle, te pones mascarilla”

Hola, soy Carlos Morán. Don Emilio volvió este pasado martes a celebrar juicios tras su baja y el confinamiento, y un servidor hizo un reportajillo para IDEAL. Aquí va un fragmento.

“Así que ahí estaba Emilio Calatayud, conversando a través del móvil con uno de los ‘reos’. Porque al popular magistrado no se le caen los anillos si tiene que combinar la telemática con los telefonazos de todo la vida. De hecho, no se lleva demasiado bien con las nuevas tecnologías. Al contrario que el procesado, que hurtó un celular en el instituto y por eso tuvo que sentarse en el banquillo, aunque fuera a distancia. «Que me tienes que sacar un siete de media en el curso, porque si no te encierro, ¿estamos?», pregunta el togado al menor. Y el chico dice que sí. “Y si sales a la calle, te pones la mascarilla y guantes”, recomienda el juez al muchacho, aunque el consejo suena a orden. «Pero si no sale», interviene la madre del adolescente. «Pues mejor», remata don Emilio, y a la mamá le entra la risa. Antes de colgar, se escucha decir al joven: «’Joé’, he hablado con el juez Calatayud, me ha llamado para juzgarme». Ahora el que no puede contener un amago de carcajada es el propio magistrado”.

El texto completo está en

https://www.ideal.es/granada/hablado-juez-calatayud-20200513201908-nt.html#vca=modulos&vso=ideal&vmc=lo-mas-leido&vli=granada