Un documento secreto para la promoción del coronavirus: mis peores notas, por eso me ‘confitaron’ en Campillos

Hola, soy Carlos Morán. Hoy es un día histórico para este blog (no es para tanto, pero hay que exagerar para llamar la atención). Don Emilio ha accedido a mostrar las desastrosas calificaciones que obtuvo en cuarto de Bachiller (más o menos como la ESO de ahora), un documento secreto que nunca antes había sido desvelado. “Son mis peores notas -dice el juez con un cierto tono de orgullo, ja, ja, ja-, por eso me ‘confitaron’ todo un verano en Campillos (un colegio muy estricto de Málaga especializado en espabilar a los peores estudiantes). Muestro mis notas para animar a la promoción del coronavirus, que igual corre el peligro de ser señalada porque no han podido estudiar como Dios manda. No es preocupéis más de lo necesario, a pesar de todo, yo conseguí ser juez”.

Por si acaso no se ven bien las notas, aquí van:

Religión: 5, Latín, 5; Lengua Española, 3; Historia, 3; Matemáticas, 3; Física y Química, 3; Educación Física, 6; Formación Política, 4. Al lado aparecen las calificaciones que obtuvo tras el ‘confitamiento’.