Me llega una foto de un Gobierno virtual de personalidades y me meten en él: yo sobro y faltan una cajera o un barrendero

Hola, soy Carlos Morán. A don Emilio le ha llegado vía guasap una composición de un hipotético Gobierno de ‘salvación nacional’, por decirlo de alguna forma, del que formarían parte grandes personalidades de distintos ámbitos de la sociedad española, caso de Amancio Ortega o el doctor Cavadas. Los autores de la imagen han incluido en ese gabinete virtual a don Emilio, pero él, aunque agradece el halago, no se ve en el papel. “Las personas que aparecen en esa imagen me merecen todos los respetos. Es bonito que haya quien entienda que yo pueda estar a su altura, pero no lo creo. No creo que sirva para ser ministro de nada. No es falsa modestia, es la verdad. No me siento capacitado. Así que en esa imagen sobro yo y faltan, en mi opinión, una cajera, un camionero, un barrendero…”

