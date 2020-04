Echamos en falta las calles con niños, a ver si cuando puedan salir no les regalamos móviles para que no se encierren de nuevo

Hola, soy Carlos Morán. Uno de los debates recurrentes en estos días de coronavirus es el que hace referencia a la oportunidad o no de que los niños empiecen a salir controladamente a la calle. Don Emilio, que comprende muy bien el agobio de los chavales y en este mismo blog ha pedido que no se les atosigue con un exceso de deberes, es prudente y partidario de esperar a que los científicos den las pautas a seguir. “Soy de una generación -dice el juez- que estaba siempre en la calle. Por eso entiendo lo que se sufre cuando se es niño y no se puede salir de casa. Pero también tengo que de decir que, de un tiempo a esta parte, hemos sido nosotros, los adultos, los que hemos echado a los niños de las calles regalándoles aparatos para que estuvieran todo el rato enganchados a Internet, encerrados en sus habitaciones. Ahora echamos en falta las calles con niños, a ver si cuando puedan salir dejamos de regalarles móviles y consolas para que no se vuelvan a encerrar en las casas. La calle es de los niños”.

