Buenas, soy Emilio Calatayud. Vamos a ver, hay personas que están compartiendo un audio en el que un sujeto pone a parir al presidente del Gobierno, pues bien, esa voz no es mi voz. No soy yo. Es un bulo. Por favor, no lo compartáis. Lo voy a denunciar ante las fuerzas de seguridad y el juzgado de Guardia. Parece que hay quien está empeñado en que no me recupere de mi operación, pero no lo va a conseguir. Estoy muy enfadado. Gracias.

Relacionado