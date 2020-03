Hola, soy Carlos Morán. Un mensaje de don Emilio para los menores que, al quedar suspendidas las clases, se suman a la lucha general contra el coronavirus. “Chavales no salgáis. No estáis de vacaciones. Os toca, como a todos, hacer lo posible para frenar la pandemia. Sé que lo vais a hacer bien. Usad el wasap para hablar con los amigos, ahora sí. Con moderación, eso sí. Antes os servía para incomunicaros y ahora os va servir para comunicaros. No todo iba a ser malo”.

